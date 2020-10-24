Хэмилтон превзошёл рекорд Шумахера по победам в «Формуле-1»

https://static.news.ru/photo/e442a99c-16d5-11eb-b1cf-fa163e074e61_660.jpg Льюис Хэмилтон Фото: HOCH ZWEI/Pool/LAT/Sam Bloxham/Global Look Press

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в 12-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Португалии.

На втором месте финишировал его напарник Вальттери Боттас. Тройку лидеров замкнул представитель «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Примечательно, что это 92-я победа в карьере Хэмилтона — пилот превзошёл установленный рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера.

Мероприятие проходит на автодроме «Алгарве» в Портимане.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко прокомментировала Гран-при Португалии. По её словам, было сразу понятно, для кого эта трасса оказалась в новинку.