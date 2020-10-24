Хэмилтон: пока не осознал, что смог побить рекорд Шумахера

https://static.news.ru/photo/6ef2a14a-16dc-11eb-ad7e-fa163e074e61_660.jpg Льюис Хэмилтон Фото: instagram.com/lewishamilton

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что команда внесла большой вклад в то, что он смог обойти немца Михаэля Шумахера по количеству побед на этапах «Формулы-1».

Я обязан всем ребятам здесь и на заводе. Большая честь работать с ними. Сегодня была тяжёлая гонка из-за температуры воздуха. Не мог мечтать о том, чего сумел достичь сегодня. Стараюсь выкладываться максимально каждый день. Нужно определённое время, чтобы это осознать, — цитирует Reuters гонщика.

Ранее NEWS.ru писал, что Льюис Хэмилтон одержал победу в 12-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Португалии. На втором месте финишировал его напарник Вальттери Боттас. Тройку лидеров замкнул представитель «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Примечательно, что это 92-я победа в карьере Хэмилтона — пилот превзошёл установленный рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера.