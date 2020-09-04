Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Италии

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Эксперт «королевских гонок» Оксана Косаченко поделилась общим впечатлением от Гран-при «Формулы-1», которая состоялась в Бельгии. По итогам гонки первое место занял Льюис Хэмилтон («Мерседес»), следом за ним расположился напарник Валттери Боттас. Тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Макс Ферстаппен показал прекрасный результат. Мне кажется, что мы все стали привыкать к подиуму в одном и том же составе с небольшими перестановками, поэтому ничего неожиданного в этом нет —...