Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Италии

35-летний пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» Гран-при Италии с временем 1 минута 18,887 секунды.
Это было неплохо. Сегодня команда выступила фантастически с точки зрения выпуска болидов на трассу. Это было нелегко, ведь вы видели, как мы все были близки и для чистого круга требовалось много усилий. Мне кажется, что всё удалось и в целом я доволен, — рассказал гонщик журналистам.
На втором месте его партнёр по команде 31-летний финский спортсмен Вальттери Боттас (+0,069 секунды). Третье место у испанца Карлоса Сайнса из команды «Макларен» (+0,808).
Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» занял 11-е место, его партнёр Пьер Гасли квалифицировался на 10 месте.
NEWS.ru писал, что эксперт «королевских гонок» Оксана Косаченко после Гран-при Бельгии призвала Квята взяться за ум. Она считает, что спортсмену пора анализировать, что же у него не получается, поскольку прошла уже половина сезона.
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