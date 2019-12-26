https://static.news.ru/photo/b3223866-27d7-11ea-b330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Спортивная команда

Действующий победитель «Дакар» в категории грузовиков Эдуард Николаев заявил, что в машинах «КАМАЗ-мастер» перед стартом ралли-рейда 2020 года произошли изменения.

Машина очень сильно изменилась к 2020 году, мы провели серьезные модернизации. Мы улучшили наше рулевое управление, гонщик меньше отвлекается на вращение рулевого колеса, что увеличивает темп. Теперь все четыре машины оснащены коробками-автоматами, — приводит его слова РИА Новости.

Николаев добавил, команда занималась улучшением машин на протяжении 2019 года. Кроме того, по его словам, соперники пытались применить разработки «КАМАЗа» на своих автомобилях.

«КАМАЗ-мастер» ранее объявила состав пилотов четырёх экипажей, которые примут участие в ралли «Дакар». Ралли-марафон «Дакар» пройдёт с 5 по 17 января 2020 года. Ранее сообщалось, что для освещения гонки будет задействовано три вертолёта, пять автомобилей, 20 грузовиков, 15 видеокамер и 200 человек, писал NEWS.ru.