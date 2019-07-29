Грузовик команды «Рено» «Формулы-1» попал в аварию на трассе недалеко от венгерского города Дьор.

Водитель грузовика не получил серьёзных повреждений, но был госпитализирован для проверки состояния здоровья, — сообщает французская «конюшня» на официальной странице в Twitter.