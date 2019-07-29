Грузовик команды «Рено» «Формулы-1» попал в аварию на трассе недалеко от венгерского города Дьор.
Водитель грузовика не получил серьёзных повреждений, но был госпитализирован для проверки состояния здоровья, — сообщает французская «конюшня» на официальной странице в Twitter.
Другие члены «Рено» и их транспортные средства не пострадали.
We confirm that a Team truck was in an accident on the M1 in Hungary, near Gyor. The driver, who was driving within the respected regulations, is conscious and has not suffered serious injury. He’s been transported to hospital for further checks. No other vehicles were involved.