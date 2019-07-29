Фото: sophia_wrc/twitter.com

Грузовик команды «Рено» «Формулы-1» попал в аварию на трассе недалеко от венгерского города Дьор.

Водитель грузовика не получил серьёзных повреждений, но был госпитализирован для проверки состояния здоровья, — сообщает французская «конюшня» на официальной странице в Twitter.

Другие члены «Рено» и их транспортные средства не пострадали.

Этап «королевских гонок» Гран-при Венгрии пройдёт с 2 по 4 августа.

«Ред Булл» обновил рекорд по скорости пит-стопа, писал News.ru.

 

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