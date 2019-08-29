https://static.news.ru/photo/7a2f7b72-ca53-11e9-b6d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: sochiautodrom.ru

Гран-при России чемпионата мира «Формулы-1» в 2020 году пройдёт 27 сентября, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома». Таким образом, Гран-при в Сочи станет 17-м по счёту.

Впервые в истории сезон «Формулы-1» будут состоять из 22 этапов. Чемпионат мира стартует в Австралии 15 марта, а завершится 29 ноября в Абу-Даби.

5 апреля в Ханое впервые состоится Гран-при Вьетнама. Кроме того, в календарь вернулся Гран-при Нидерландов, который проходил в последний раз в 1985 году. Между тем, Гран-при Мексики теперь переименован в Гран-при Мехико, а Германия покинула «Формулу-1».

4 октября проект расписания сезона-2020 представят на утверждение Всемирного совета по автоспорту (FIA).

Гран-при России-2019 пройдет с 26 по 29 сентября.

Ранее руководство «Формулы-1» продлило соглашение с организаторами этапа чемпионата мира в Баку до 2023 года, писал News.ru.