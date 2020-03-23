https://static.news.ru/photo/81e15992-6d02-11ea-a5e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Photo4/Lapresse/Global Look Press

Президент Итальянского автомобильного клуба (ACI) Анжело Стикки Дамиани рассчитывает, что Гран-при Италии пройдёт в запланированные сроки, несмотря на пандемию коронавируса.

До гонки в Монце ещё далеко. Надеюсь, за это время ситуация вновь станет безопасной. Мы рассчитываем, что гонка в Монце состоится и привлечёт большое внимание зрителей, — цитирует Дамиани Corriere dello Sport.

Гран-при Италии должен пройти с 4 по 6 сентября.

Руководство «Королевских гонок» из-за коронавируса рассчитывает всё-таки начать сезон-2020 в Азербайджане, писал NEWS.ru. Вместо отменённых этапов «Формула-1» официально начала проводить виртуальные автогонки с участием гонщиков начиная с 22 марта. Из-за пандемии коронавируса были отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Нидерландах, Испании, Монако и Азербайджане, а также отменён стартовый этап в Австралии и Китае.