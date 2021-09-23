«Горжусь быть русским»: пилот «Формулы-1» Мазепин готовится к Сочи

Весь мир автоспорта в ближайшие выходные будет сконцентрирован на Сочи, где в седьмой раз пройдёт Гран-при «Формулы-1». Возможно, в предпоследний, ведь с 2023-го планируется российский этап перенести под Санкт-Петербург, где достраивают трассу «Игора Драйв». За пару дней до стартов с прессой пообщался единственный российский участник «Королевских гонок» Никита Мазепин. Это его первый сезон в «Формуле», он складывается не идеально: ни он, ни его партнёр по команде Haas Мик Шумахер пока не набрали ни одного очка, но настроение у Никиты было вполне приподнятое. Он впервые выступит на домашнем этапе в качестве основного пилота, и кажется, морально он к этому готов.

— Этот сезон для вас складывается непросто. Всё идёт в копилку положительного опыта, либо есть моменты, которые хотелось бы забыть? Либо за которые вам стыдно.

Никита МазепинHasan Bratic/Global Look Press Никита МазепинHasan Bratic/Global Look Press

— Всё идёт в копилку положительного опыта, без падений нет взлётов. Никто из тех, кто становился успешным, не шёл всегда только вверх. Да, я совершал ошибки, о которых я сильно жалею, но это всё путь вверх. Например, я хотел бы забыть развороты в начале сезона, но они сделали меня сильнее. А в Сочи будет всё по-новому, мы не знаем, какая будет погода, возможно, хуже, чем в Бельгии. Плюс тут сложная трасса, но я постараюсь не допустить ошибок перед российской публикой.

— Гонку на Гран-при Сочи планируют посетить около 30 тыс. зрителей. Как это влияет на вас?

— Для меня присутствие зрителей крайне важно. Помню, как моё взаимодействие с ними постепенно росло. Помню, когда выступал в «Формуле-2», то был единственным российским гонщиком, которому удалось подняться на подиум. Взял с собой наш флаг. Зрителям это очень понравилось. Когда проходил один из поворотов, люди вставали со своих мест. Болельщики подбадривают как в удачные моменты, так и в сложные. Очень рад, что будет много зрителей. Атмосфера будет отличная.

— Вас можно охарактеризовать как очень эмоционального человека. Не думаете, что это мешает вашей карьере, не стоит ли стать немного жёстче?

— Более жёстким мне быть не нужно. Все, кто меня знает, подтвердят, что у меня получается сохранить профессиональные качества в гонке. На трассе нет друзей, мы все выезжаем, чтобы быть первыми, только так можно показать хорошую гонку. А за трассой у мужчины всегда должно оставаться доброе сердце, меня так воспитали. А так — мне повезло, я реализовал свою мечту, попал в «Формулу-1» довольно рано, мне всего 22 года. Если ты что-то получаешь, то нужно и отдавать, совершать добрые поступки.

— Для вас это будет первый домашний Гран-при. Какие ощущения?

Никита МазепинСергей Фадеичев/ТАСС Никита МазепинСергей Фадеичев/ТАСС

— Я хорошо готов, для российских болельщиков это очень значимое событие. На первый этап в 2015 году я приехал сюда в роли начинающего гонщика, выступал в «Формуле-Рено», тогда сотрудничал с Williams. И с тех пор я был здесь каждый год, знаю трассу отлично, даже в какую сторону ветер будет дуть на главной прямой, а это важно.

— Кого из гонщиков выделите в качестве фаворитов на этом этапе?

— Тут вообще собрались все чемпионы из чемпионов, просто так в «Формулу-1» не попадают, отбирают самых лучших и успешных. Но автоспорт — это не равный спорт, тут не всё зависит от тебя, нужна ещё очень быстрая машина, гениальные инженеры и удача. А что касается Сочи, то я думаю, что мы увидим противостояние Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, плюс недавно мы стали свидетелями подвига McLaren в Монце, так что ожидаем хорошего результата от Ладно Норрса и Дэна Риккьярдо, они могут быть близко к подиуму.

— Насколько для вас важно оказаться выше напарника, Мика Шумахера? Или «Формула-1» всё-таки командный спорт?

— Хитрости есть, мы всё же соперничаем, машинами управляют два гонщика, у нас разные жизни, мы оба хотим попасть на подиум. Мои инженеры хотят обхитрить и обогнать напарника, но место в команде конструкторов не менее важно, чем личное. Думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Надеюсь, что на этот раз я финиширую выше, чем мой партнёр.

— У кого из известных гонщиков прошлого вы хотели бы спросить совета перед гонкой в Сочи?

— Было бы интересно пообщаться с Даней Квятом, он занимал тут пятое место, что является лучшим результатом для россиян на домашнем этапе. Я бы спросил у него об опыте в «Формуле-1» в сравнении с тем, что было в «Формуле-2».

— Из-за санкций WADA вы не сможете использовать российский флаг в Сочи. Имеет ли это значение для вас?

— Безусловно, это расстраивает. Очень люблю свою страну, горжусь, что я русский. Мы очень сильный народ. К примеру, отсутствие флага не сломило олимпийцев, они добились невероятных результатов в Токио. Возможно, отсутствие флага и гимна даже завело, придало дополнительной мотивации. Но я русский в душе — и это главное.

— Вы — напарник и друг Мика Шумахера. Он вам не рассказывал, как чувствует себя его отец, легендарный Михаэль Шумахер?