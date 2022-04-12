Горе без ума: как 15-летний русский пилот спровоцировал нацистский скандал

Чемпионат Европы по картингу среди юниоров так бы и прошёл незамеченным, если бы не перформанс российского пилота. Во время церемонии награждения Артём Северюхин продемонстрировал нацистский жест. Теперь 15-летнему гонщику грозит пожизненная дисквалификация. Рассказываем о громком скандале с участием российского пилота.

Что произошло

События развернулись в португальском Портимане, где проходил первый этап чемпионата Европы по картингу. Участие в этих соревнованиях принимал в том числе российский пилот Артём Северюхин. Из-за санкций международной федерации он выступал формально под флагом Италии. Этап для 15-летнего гонщика прошёл весьма успешно. Он занял первое место и на радостях выдал неоднозначный перформанс. Во время церемонии награждения парень ударил себя правой рукой в грудь и вытянул руку вперёд (одна из трактовок этого жеста — «римским салютом»), после чего громко расхохотался.

Объяснение гонщика

Но как только видео распространилось в Сети, Артёму стало не до смеха. Вскоре Российская автомобильная федерация (РАФ) опубликовала видео, в котором Северюхин приносит публичные извинения.

Российский гонщик отметил, что он никогда не поддерживал нацизм, так как это одно из самых страшных преступлений против человечества. Однако в то же время Артём поспешил уверить, что его поняли неправильно. Он просто-напросто пытался поблагодарить Италию, под флагом которой ему разрешили выступать.

Ребята перед подиумом показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в районе сердца, высказывая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест, — заявил пилот.

Артём Северюхин Кадр из видео FIA

Мать спортсмена тоже отметила, что её сын пытался послать «сердечки» своей команде, не более.

Что грозит пилоту? Спойлер: всё очень плохо

Впрочем, несмотря на извинения и оправдания, Северюхину вряд ли удастся избежать наказания. Первые санкции уже вступили в силу. Команда WARD Racing, которую представлял россиянин, разорвала с ним соглашение. В официальном заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что они не приемлют и осуждают такое поведение, а также не видят возможности для продолжения сотрудничества.

Международная автомобильная федерация (ФИА) также не осталась в стороне. Она открыла дело в отношении российского гонщика. Если в организации не поверят оправданиям спортсмена, то дисквалификации не избежать. В РАФ отмечают, что речь идёт вплоть до пожизненной дисквалификации. Учитывая нынешнюю обстановку и положение России в мировом спорте, рассчитывать на какой-то благоприятный исход вряд ли стоит.

Реакция общественности

Несложно догадаться, как неоднозначный жест Северюхина восприняла общественность. Даже в России многих шокировал жест гонщика. Ярче всех по теме выступил победитель ралли-марафона «Дакар» Сергей Карякин. Он заявил, что Северюхин не достоин быть русским.

Полностью осуждаю такое поведение, это просто ужас. Видимо, у человека просматриваются явные признаки психологического расстройства, я уже не говорю о моральных принципах, которых нет в голове. К сожалению, такие люди есть на этой земле. К счастью, он не представляет Россию. Он не достоин быть русским, пусть там и остается, — сказал Карякин.

Сергей Карякин Сергей Карякин/vk.com

Не смог найти оправдания поступку пилота в том числе известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он уверен, что нормальный человек не стал бы так поступать.

Безусловно, международной федерации нужно разбираться, что это вообще было, и принять радикальные меры. Я смотрю на этот жест — он очень странный. Думаю, нормальный человек так делать не будет, понимая, на что это может быть похоже. Скажу так: учитывая его возраст, он недоросль без головы или просто идиот. Ну а как ещё назвать его? — заявил Губерниев.

В Российской автомобильной федерации тоже назвали поступок Северюхина страшной глупостью. Однако они отмечают, что жест не совсем был похож на «римский салют». Так ли это на самом деле, мы узнаем после разбирательства ФИА.

Расследование по делу ещё предстоит. Но уже сейчас понятно, что 15-летний гонщик собственноручно (в прямом смысле этого слова) вырыл себе яму. Вот оно, горе без ума!