Британский пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон раскритиковал людей, который нарушают карантин, связанный с распространением коронавируса.
Некоторые люди и сейчас ходят в клубы, бары, на публичные мероприятия, что лично я считаю абсолютно безответственным и эгоистичным. Надеюсь, вся эта ситуация поможет людям понять, что здоровье — бесценно, — написал Хэмилтон на своей странице в Instagram.
Руководство «Королевских гонок» из-за коронавируса рассчитывает всё-таки начать сезон-2020 в Азербайджане, писал NEWS.ru. Вместо отменённых этапов «Формула-1» официально начала проводить виртуальные автогонки с участием гонщиков начиная с 22 марта. Из-за пандемии коронавируса были отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Нидерландах, Испании, Монако и Азербайджане, а также отменён стартовый этап в Австралии и Китае.
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