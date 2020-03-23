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Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Азербайджане не состоится в намеченные даты из-за коронавируса.

Организаторы Гран-при Азербайджана сообщили, что откладывают проведение этапа на неопределённый срок. Этап в Баку должен был пройти с 5 по 7 июня и стать первым в нынешнем сезоне. Таким образом,...