Гонку «Формулы-1» в Тоскане прервали из-за аварии

Гонка «Формулы-1» на Гран-при Тосканы приостановлена на шестом круге из-за аварии с участием четырёх болидов.
Дирекция гонки вывесила красный флаг для уборки с трассы разбитых машин. В аварии участвовали Николас Латифи («Уильямс»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Карлос Сайнс-младший («Макларен») и Антонио Джовинацци («Феррари»). Ни один из пилотов не пострадал.
Гонка проводится на трассе «Муджелло». Это первый в 2020 году Гран-при, который проводится в присутствии зрителей.
Ранее NEWS.ru писал, что французский пилот «Формулы-1» Пьер Гасли команды «Альфа Таури» занял первое место на Гран-при Италии. Это его первая победа. Вторым к финишу пришёл испанец Карлос Сайнс («Макларен»), третьим — канадский гонщик Лэнс Стролл («Рейсинг Поинт»).
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