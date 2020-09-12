Гонку «Формулы-1» в Тоскане прервали из-за аварии

https://static.news.ru/photo/45646256-f5cf-11ea-b045-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гонка «Формулы-1» на Гран-при Тосканы приостановлена на шестом круге из-за аварии с участием четырёх болидов.

Дирекция гонки вывесила красный флаг для уборки с трассы разбитых машин. В аварии участвовали Николас Латифи («Уильямс»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Карлос Сайнс-младший («Макларен») и Антонио Джовинацци («Феррари»). Ни один из пилотов не пострадал.

Гонка проводится на трассе «Муджелло». Это первый в 2020 году Гран-при, который проводится в присутствии зрителей.

Ранее NEWS.ru писал, что французский пилот «Формулы-1» Пьер Гасли команды «Альфа Таури» занял первое место на Гран-при Италии. Это его первая победа. Вторым к финишу пришёл испанец Карлос Сайнс («Макларен»), третьим — канадский гонщик Лэнс Стролл («Рейсинг Поинт»).