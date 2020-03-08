https://static.news.ru/photo/0c154be4-61f2-11ea-bd91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Организаторы первого в сезоне этапа «Формулы-1» в Австралии сообщили, что не будут ограничивать вход на гонки для зрителей.

Ни за что. Мы должны разумно подходить к делу и двигаться вперёд по жизни, принимая необходимые меры предосторожности, — сказал исполнительный директор Australian Grand Prix Corporation Эндрю Уэстакотт Guardian, отвечая на вопрос, могут ли пройти старты без зрителей.

Гран-при Австралии пройдёт с 13 по 15 марта на автодроме в Мельбурне.

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) сделала официальное заявление об отмене этапа Гран-при «Формулы-1» в Китае из-за вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля. Также FIA отложила проведение этапа Гран-при в классе машин «Формула Е» в Китае, писал NEWS.ru.