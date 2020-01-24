https://static.news.ru/photo/9e0d699a-3ec1-11ea-bd05-fa163e074e61_660.jpg Эдвин Стравер Фото: AP/ТАСС

Голландский мотогонщик Эдвин Стравер скончался от травм спустя неделю после аварии на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар-2020».

Стравер врезался в дюну на скорости около 50 км/ч на 120-м километре этапа и сломал один из шейных позвонков. После этого на вертолёте он был доставлен в больницу в Эр-Рияде. Отмечалось, что после аварии у него была остановка сердца в течение 10 минут. В больнице 48-летний гонщик несколько дней находился в критическом состоянии, сообщает Motorsport.

Ранее NEWS.ru писал, что португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа ралли-марафона «Дакар». Он скончался в результате падения с мотоцикла на 276-м километре спецучастка.