Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на требование «Феррари» пересмотреть присуждённую Льюису Хэмилтону победу на Гран-при Канады.
Невозможно отменить штраф. В худшем случае стюарды, пересмотрев решение, могут вынести ещё более суровый штраф, — цитирует его газета Osterreich.
В рамках чемпионата мира «Формулы-1» Себастьян Феттель занял первое место, но в итоге из-за ошибки в четвёртом повороте пилота оштрафовали на пять секунд. Хэмилтон вынужден был остановить свой «Мерседес», чтобы не допустить аварии.
Ранее News.ru писал, что «Феррари» подала апелляцию на штраф гонщика.