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Победителем Гран-при Канады в рамках чемпионата мира «Формулы-1» стал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, у которого в итоге отобрали первое место и присудили Льюису Хэмилтону.

Феттель допустил ошибку в четвёртом повороте, вылетев в траву. Однако автогонщик сумел вернуться и направить болид практически поперёк трассы. Хэмилтон вынужден был остановить свой «Мерседес», чтобы не допустить аварии. В...