Глава «Макларена»: ничего страшного, если «Феррари» уйдёт из «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/05b7a50e-86fe-11ea-9fbb-fa163e074e61_660.jpg Зак Браун Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Глава «Макларена» Зак Браун считает, что уход «Феррари» не сильно отразится на проведении «Формулы-1».

Формуле-1 однозначно лучше с «Феррари», чем без неё. Но считаю, что ничего страшного не случится, если на стартовой решётке окажется 18 болидов, а не 20. «Формула-1» выживет и без «Феррари», — цитирует Брауна RaceFans.

При этом он отметил, что если лимит на расходы не будет более жёстким, то чемпионат могут покинуть сразу несколько команд, и на стартовой решётке окажется всего 14 машин, что может поставить под угрозу существование «Формулы-1».

Ранее глава команды «Феррари» Маттио Бинотто выразил недовольство снижением лимита на бюджеты в чемпионате мира «Формулы-1». По словам руководителя команды, если порог потолка зарплат станет ещё ниже, то «Феррари» «будет рассматривать другие варианты реализации нашей страсти к гонкам», писал NEWS.ru.