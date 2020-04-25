Глава «Макларена»: ничего страшного, если «Феррари» уйдёт из «Формулы-1»

Глава «Макларена» Зак Браун считает, что уход «Феррари» не сильно отразится на проведении «Формулы-1».
Формуле-1 однозначно лучше с «Феррари», чем без неё. Но считаю, что ничего страшного не случится, если на стартовой решётке окажется 18 болидов, а не 20. «Формула-1» выживет и без «Феррари», — цитирует Брауна RaceFans.
При этом он отметил, что если лимит на расходы не будет более жёстким, то чемпионат могут покинуть сразу несколько команд, и на стартовой решётке окажется всего 14 машин, что может поставить под угрозу существование «Формулы-1».
Ранее глава команды «Феррари» Маттио Бинотто выразил недовольство снижением лимита на бюджеты в чемпионате мира «Формулы-1». По словам руководителя команды, если порог потолка зарплат станет ещё ниже, то «Феррари» «будет рассматривать другие варианты реализации нашей страсти к гонкам», писал NEWS.ru.
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