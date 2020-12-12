Глава «Хааса» отреагировал на сексуальный скандал с российским гонщиком

https://static.news.ru/photo/8b026814-3d30-11eb-a0a3-fa163e074e61_660.jpg Никита Мазепин Фото: instagram.com/nikita_mazepin

Глава команды «Хаас», принимающей участие в «Формуле-1», Гюнтер Штайнер отреагировал на сексуальный скандал с российским гонщиком Никитой Мазепиным.

Ранее гонщик выложил в сторис своего Instagram видео, на котором в шутку пристаёт к своей подруге. После этого в Сети появилась петиция с призывом к «Хаасу» разорвать контракт с Мазепиным. Подписавшие петицию люди акцентировали внимание на агрессивность Мазепина на трассе. Также из возмутило «сексуальное хищничество» пилота по отношению к женщинам. Сама героиня видео с Мазепиным уже сказала, что они с Никитой друзья, а всё происходящее в кадре — просто шутка.

Штайнер заявил, что уже поговорил с пилотом по поводу инцидента. И они ещё будут обсуждать случившееся. По словам руководителя коллектива, всё может остаться внутри «Хааса». Возможно, что публичных комментариев относительно разрешения ситуации не последует.

Хочу посмотреть, к чему это приведёт и как он с этим справится, — цитирует Штайнера RaceFans.

Как ранее передавал NEWS.ru, после появления петиции на сайте Change.org с призывом исключить российского пилота команды «Хаас» Никиту Мазепина из чемпионата «Формулы-1» гонщик извинился за публикацию пикантного видео в Instagram.

В следующем сезоне он должен дебютировать в «Формуле-1» в составе команды «Хаас».