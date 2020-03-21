Старт сезона-2020 в чемпионате мира «Формулы-1» предварительно перенесён на июнь из-за пандемии коронавируса. За всю историю «Королевских гонок» это шестой по временной протяжённости перерыв и самый длинный с 1966 года. NEWS.ru — об установленном антирекорде и о будущем сезона.

Китай — первый

15 марта звуки моторов и запах резины должны были разнестись по «Альберт-Парку» в Мельбурне, это означало бы старт нового сезона «Формулы-1». Однако свои коррективы внёс коронавирус. Но первой пострадала вовсе не австралийская гонка, а Гран-при Китая. Именно в Поднебесной была зафиксирована вспышка инфекции, распространившейся на весь мир.

Почти за месяц до старта сезона Международная автомобильная федерация (FIA) сделала официальное заявление о переносе этапа в Шанхае, заявив, что меры приняты для обеспечения здоровья и безопасности участников «Формулы-1». Впрочем, гонка должна была пройти с 17 по 19 апреля, то есть, согласно календарю, это был четвёртый этап, и надежда, что чемпионат стартует в срок в Австралии, всё же оставалась. Но увы.

Австралия и Монако — вне календаря

И если у гонки в Шанхае ещё есть шанс вернуться в F-1, учитывая последние новости о том, что в апреле не исключено возобновление соревнований в Китае, да и FIA заявляла, что гонка пройдёт в случае улучшения ситуации, то первый этап Гран-при Австралии отменён вовсе.

Стоит отметить, что упирались организаторы до последнего. Исполнительный директор Australian Grand Prix Corporation Эндрю Уэстакотт заявил, что не планирует отменять гонку после первого случая заражения в стране в конце января. А когда был хоть минимальный шанс провести её без зрителей, после того как власти страны запретили все мероприятия с участием более 100 человек, он напрочь отказался от этапа без фанатов, заявив: «Ни за что».

Но когда ситуация с вирусом стала носить критический характер, всё-таки пришлось сдаться. Более того, Гран-при решением организаторов гонки и FIA не просто перенесён, а исключён из календаря вовсе. Такая же участь постигла и Монако, постоянного участника «Формулы» с 1955 года. Это произошло впервые за 65 лет. А жаль, ведь городская гонка считается зрелищной и не зря получила статус одной из самых престижных в мире.

Кроме того, перенесены этапы в Бахрейне, Вьетнаме и ещё ряде стран. Таким образом, сезон «Формулы-1» сорван из-за отмены первых семи стартовых этапов.

15 марта — Австралия (отмена)

22 марта — Бахрейн (отложен)

5 апреля — Вьетнам (отложен)

19 апреля — Китай (отложен)

5 мая — Нидерланды (отложен)

10 мая — Испания (отложен)

24 мая — Монако (отмена)

Теперь надежда на Баку

Владельцы «Формулы-1» — компания Liberty Media и FIA — заявили, что сезон-2020 стартует не раньше 7 июня, когда должна пройти гонка в Баку, следующая, согласно календарю, после этапа в Монако. Таким образом, «Формула-1» в 2020 году побьёт рекорд по самому длинному межсезонью в истории. Оно будет продолжаться 189 дней. Это самый большой перерыв в соревнованиях с 1966 года: тогда сезон стартовал 22 мая в Монако через 210 дней после завершения предыдущего.

Олька Соколова/Global Look Press

Также старт сезона-2020 в июне будет самый поздним за всю 70-летнюю историю «Королевских гонок». С 1988 года чемпионат неизменно начинался в марте, а предыдущий антирекорд держался аж с 1951 года, когда первая гонка сезона прошла 27 мая.

Такого, чтобы чуть ли не треть чемпионата отменялась, ещё не было в истории «Формулы». Если брать какие-то аналогии, то на ум приходят только военные 40-е годы. Бывало такое, что в Бахрейне из-за волнений внутри страны хотели переносить этап, но в итоге всё равно все ехали. Наталья Фабричнова журналист, комментатор «Формулы-1» журналист, комментатор «Формулы-1»

Единственная женщина-комментатор «Королевских гонок» Фабричнова, работающая в паре с российским голосом «Формулы-1» Алексеем Поповым, самым вероятным развитием событий видит как раз старт сезона в Азербайджане.

Самое вероятное развитие событий — это старт сезона в начале июня в Баку, если, конечно, всё уляжется и в мире улучшится ситуация, потому что остальные этапы перенесены на неопределённый срок. Вообще перенос на неопределённый срок — это довольно-таки расплывчатая формулировка. «Формула-1» объявила, что сейчас мы проживаем летнюю паузу, которая у нас наступает в августе. Соответственно, будем догонять-нагонять, может, и Испания тогда пройдёт. Но это всё не точно, в любом случае будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в мире, — сказала Фабричнова NEWS.ru.

Другого мнения о старте сезона в Баку придерживается первый российский пилот, поднявшийся на подиум Гран-при «Формулы-1» (Австралия, 3-е место), Виталий Петров по прозвищу «Выборгская ракета».

Нет никаких шансов на старт сезона в июне. Мы не знаем, что будет завтра. Сейчас ждём, доверяемся властям. Надеюсь, что они в скором времени справятся с проблемой. Виталий Петров первый российский гонщик «Формулы-1», экс-пилот команд Renault и Caterham первый российский гонщик «Формулы-1», экс-пилот команд Renault и Caterham

Спадёт эпидемия коронавируса летом или нет, никто не знает, но об этом точно мечтают не только владельцы «Формулы-1» и команд, но и каждый спортивный функционер, потому что финансовые потери могут быть колоссальными.

Команды («Формулы-1». — NEWS.ru) начинают страдать финансово — они же зарабатывают деньги от того, что машины ездят по миру со спонсорскими наклейками. Получается, всего этого нет. Думаю, если эпидемия не сойдёт на нет и у руководства «Формулы» не будет выбора, то элементарно люди не смогут путешествовать, потому что «Формула» построена на постоянных переездах из страны в страну. Невозможно провести весь чемпионат, условно, на одном Северном полюсе, — заключила Фабричнова.

Такого же мнения придерживается и Петров.

Думаю, мы уже сейчас видим, что в «Формуле» все начинают финансово страдать, потому что у всех есть договорённости, контракты, бронирование всех отелей — весь год распланирован. А сейчас приходится всех отпускать. Это сильно ударяет, — сказал он.

А в том, что из-за пандемии переносят этапы, Петров не видит никакой проблемы.

Ну, ранее уже переносили этапы, в этом нет ничего страшного. Надо понимать, что здоровье людей превыше всего, необходимо остановить эту эпидемию [коронавируса] не только в «Формуле-1», но и по всему миру. Поэтому я всеми руками поддерживаю отмены всех как спортивных, так и массовых мероприятий, — отметил гонщик.

Теперь все ждём лета и надеемся, что коронавирус отступит, и тогда на улицах Баку мы услышим звуки двигателей и запах резины, которые будут означать старт сезона. А пока Liberty Media объявили о запуске виртуального чемпионата F1 Esports Virtual Grand Prix с участием пилотов «Формулы-1».

Эти гонки будут проходить вместо перенесённых или отменённых Гран-при. Первый виртуальный этап Гран-при Бахрейна состоится 22 марта. Продолжительность гонки составит 28 кругов (50% реальной дистанции). Перед стартом пройдёт квалификация. Все машины будут с одинаковыми настройками, повреждения отключат, зато разрешат активировать антиблокировку тормозов и трэкшн-контроль.

Кроме Бахрейна, гонки запланированы в дни отменённых этапов во Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Монако. Поскольку в игре F1 2019 трасс в Ханое и Зандфорте не существует, заезды пройдут на других автодромах. Если сезон в «Формуле-1» всё же не начнётся, F1 Esports Virtual Grand Prix может быть продлён на июнь.