«Формула-1»: юбилейный Гран-при Азербайджана пройдёт в июне

Юбилейный, пятый Гран-при Азербайджана пройдёт с 10 по 12 июня на городской трассе в Баку. Об этом сообщает портал Bakucitycircuit.com. В общей сложности на этой трассе соревнования «Формулы-1» будут проводиться в шестой раз. В 2016 году они назывались Гран-при Европы.

Гран-при Азербайджана в 2022 году будет восьмым по счёту в сезоне. Длина городской трассы в Баку составляет 6003 метра. Победителем станет тот, кто первым проедет 51 круг — 306 049 метров. Гран-при Баку — одна из пяти городских гонок в сезоне, наряду с Монако, Сингапуром, Австралией и Канадой.

В предыдущие годы победы одерживали Серхио Перес из Red Bull (2021), Валттери Боттас (Mercedes, 2019), Льюис Хэмилтон (Mercedes, 2018) и Дэниел Риккардо (2017, Red Bull). В 2020 году Гран-при не проводился из-за пандемии коронавируса.

В текущем сезоне «Формулы-1» прошло два Гран-при: в Бахрейне и Саудовской Аравии. На первом победу одержал Шарль Леклер из Ferrari, на втором — Макс Ферстаппен из Red Bull — действующий чемпион мира.

10 марта стало известно, что «Формула-1» ушла с российского телевидения.