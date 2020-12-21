«Формула-1» проводила Квята, опубликовав видео лучших моментов его карьеры

https://static.news.ru/photo/7b73fc98-4292-11eb-bb30-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят Фото: Dppi/Antonin Vincent/Global Look Press

Российский пилот Даниил Квят покидает «Формулу-1». Пресс-служба «Королевских гонок» трогательно проводила его, опубликовав видеонарезку лучших моментов его карьеры.

Спасибо за эти моменты, Даниил Квят — нам есть что вспомнить. Мы будем скучать по тебе в 2021-м, но это не прощание, — говорится в сообщении.

Thanks for the memories, @kvyatofficial - and there have been some good ones



We'll miss you on the grid in 2021 - but it's not goodbye #F1 pic.twitter.com/S7s1BHeY3Y — Formula 1 (@F1) December 19, 2020

Квят покидает «Формулу-1» после того, как команда «Альфа Таури» не стала продлевать с ним контракт. Его место займёт молодой японец Юки Цунода. При этом в минувшем сезоне Даниил показал сравнительно неплохое выступление, набрав 32 очка и заняв 14-е место. Кроме того, он впервые за несколько лет приблизился к подиуму, став четвёртым на Гран-при Эмилии-Романьи.

Неслучайно он вошёл в топ-50 пилотов года по версии британского издания Autosport, где занял 37-ю строчку. Издание отмечает, что он выступил сильно в год, который может стать для него последним в «Королевских гонках». Проблема Квята в том, что на протяжении всей его карьеры кто-то из партнёров выступал лучше. Так, в 2020 году это был Пьер Гасли, который стал 10-м по итогам сезона «Формулы-1» с 75 очками.

Сам Квят признаётся, что сейчас просто хочет отдохнуть. Но затем он намерен вернуться в «Формулу-1».

Мне нужен отпуск, ничего больше... И посмотрим, что будет в 2022 году. Я попытаюсь вернуться, потому что я чувствую, что нахожусь там в правильной атмосфере с правильными людьми, в правильной машине, которая мне нравится, и могу быть невероятно конкурентоспособным. Я всё ещё чувствую, что мне есть что сказать. Конечно, я благодарен за всё, за все эти годы, — приводит слова Квята Crash.

Как ранее писал NEWS.ru, Даниил обратился к своим болельщикам. Он поблагодарил их за поддержку, заявив, что в течение года нужно было решать непростые задачи и они были решены достойно.