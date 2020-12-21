«Формула-1» проводила Квята, опубликовав видео лучших моментов его карьеры

Квят покидает «Формулу-1» после того, как команда «Альфа Таури» не стала продлевать с ним контракт. Его место займёт молодой японец Юки Цунода. При этом в минувшем сезоне Даниил показал сравнительно неплохое выступление, набрав 32 очка и заняв 14-е место. Кроме того, он впервые за несколько лет приблизился к подиуму, став четвёртым на Гран-при Эмилии-Романьи.
Неслучайно он вошёл в топ-50 пилотов года по версии британского издания Autosport, где занял 37-ю строчку. Издание отмечает, что он выступил сильно в год, который может стать для него последним в «Королевских гонках». Проблема Квята в том, что на протяжении всей его карьеры кто-то из партнёров выступал лучше. Так, в 2020 году это был Пьер Гасли, который стал 10-м по итогам сезона «Формулы-1» с 75 очками.
Сам Квят признаётся, что сейчас просто хочет отдохнуть. Но затем он намерен вернуться в «Формулу-1».
Мне нужен отпуск, ничего больше... И посмотрим, что будет в 2022 году. Я попытаюсь вернуться, потому что я чувствую, что нахожусь там в правильной атмосфере с правильными людьми, в правильной машине, которая мне нравится, и могу быть невероятно конкурентоспособным. Я всё ещё чувствую, что мне есть что сказать. Конечно, я благодарен за всё, за все эти годы, — приводит слова Квята Crash.
Как ранее писал NEWS.ru, Даниил обратился к своим болельщикам. Он поблагодарил их за поддержку, заявив, что в течение года нужно было решать непростые задачи и они были решены достойно.