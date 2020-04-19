«Формула-1» финансово поможет командам из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/806ae066-8219-11ea-9079-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, владельцы «Формулы-1» будут помогать командам, которые испытывают финансовые трудности из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса и приостановкой чемпионата.

Владельцы «Формулы-1» сделают всё возможное, чтобы гарантировать участие всех десяти команд в чемпионате в следующем году. Думаю, чтобы защитить собственный бизнес, они окажут содействие и дадут денег, чтобы обеспечить участие этих команд, — цитирует Хорнера The Guardian.

Он также отметил, что пандемия коронавируса может нанести серьёзный удар по командам.

Ранее спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун заявил, что руководство чемпионата рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний. Между тем организаторы 10-го этапа чемпионата отложили Гран-при Франции на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.