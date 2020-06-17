Фонд президентских грантов не поддержал детскую мотошколу чемпиона «Дакара»

https://static.news.ru/photo/c213c47e-b090-11ea-97ee-fa163e074e61_660.jpg Сергей Карякин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект «Детская мотошкола: команда для победы», основателем которой является чемпион и вице-чемпион ралли-марафона «Дакар» Сергей Карякин, не будет продолжен в 2020 году.

15 июня были объявлены результаты грантовой поддержки от Фонда президентских грантов. К сожалению, наш проект «Детская мотошкола: команда для победы» не был поддержан, и в 2020 году мы не сможем его продолжить, — сказал Карякин на своей странице в Facebook.

Гонщик добавил, что будет искать другие возможности финансирования и поддержки проекта, который нацелен на поиск талантливых детей, в том числе в детских домах, желающих стать пилотами, штурманами, механиками или спортивными менеджерами.

В прошлом году «Детская мотошкола» выезжала в детские дома и организовала площадку во время этапа «Формулы-1» в Сочи.

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