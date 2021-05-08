Финский журналист раскритиковал российского гонщика Мазепина

https://static.news.ru/photo/97a141a2-afe6-11eb-88c7-96000091f725_660.jpg Никита Мазепин Фото: HOCH ZWEI/Pool/Mark Sutton/Global Look Press

Финский комментатор Осси Ойкаринен высказался по поводу проблем российского гонщика «Хааса» Никиты Мазепина. Журналист, критикуя спортсмена, посоветовал ему поменять профессию. Слова зарубежного специалиста приводит GrandPX.

Среди тех, кто смотрит гонки по телевизору, не так много людей, которые смогут удержать болид на трассе. Я думаю, что Мазепину стоит посмотреть в зеркало и задать себе вопрос: «Может, лучше заняться чем-то другим, а не „Формулой-1“?» — сказал Ойкаринен.

Никита Мазепин, дебютировавший в этом сезоне в «Формуле-1», завершил два этапа Гран-при на последнем месте. Также российский пилот попал в аварию на последних минутах первой тренировки перед стартом второго Гран-при Эмилии-Романьи.

Ранее сообщалось, что стали известны зарплаты пилотов «Формулы-1» в сезоне-2021. Семикратный чемпион мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон потерял $10 млн по сравнению с прошлым годом. Годовая зарплата британца составила $30 млн.