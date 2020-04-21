FIA перенесла Автоспортивные игры на 2021 год из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/db2f3e4a-83ca-11ea-b2ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Международная автомобильная федерация (FIA) объявила о переносе вторых Автоспортивных игр FIA на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Изначально игры должны были пройти 23–25 октября 2020 года, но перенесены на 22–24 октября 2021 года. Место проведения игр не поменяется, они пройдут на автодроме «Поль Рикар» во Франции, сообщает пресс-служба FIA.

Российская команда стала победителем первых в истории Международных автоспортивных игр, которые прошли в итальянском городе Кампаньяно-ди-Рома, писал News.ru.