Феттель посмеялся над предложенным контрактом «Феррари»

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель недоволен условиями нового контракта с итальянской командой «Феррари».
«Феррари» хочет подписать соглашение с немцем на один год, снизив заработную плату в три раза.
Это насмешка. Я привык к контрактам на три года. Я опытный, а не старый, — цитирует Феттеля F1-Insider.
Отмечается, что итальянская команда рассматривает в качестве замены Феттелю Даниэля Риккьярдо, Карлоса Сайнса, Антонио Джовинацци и Фернандо Алонсо.
Ранее спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун заявил, что руководство чемпионата рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний. Между тем организаторы 10-го этапа чемпионата отложили Гран-при Франции на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.
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