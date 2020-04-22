Феттель посмеялся над предложенным контрактом «Феррари»

https://static.news.ru/photo/72a8d242-8487-11ea-8a00-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Феттель Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель недоволен условиями нового контракта с итальянской командой «Феррари».

«Феррари» хочет подписать соглашение с немцем на один год, снизив заработную плату в три раза.

Это насмешка. Я привык к контрактам на три года. Я опытный, а не старый, — цитирует Феттеля F1-Insider.

Отмечается, что итальянская команда рассматривает в качестве замены Феттелю Даниэля Риккьярдо, Карлоса Сайнса, Антонио Джовинацци и Фернандо Алонсо.

Ранее спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун заявил, что руководство чемпионата рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний. Между тем организаторы 10-го этапа чемпионата отложили Гран-при Франции на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.