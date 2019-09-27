Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим во время вторых тренировочных заездов 16-го этапа сезона-2019 «Формулы-1» Гран-при России в Сочи. Во время первой сессии он показал второе время.
На втором месте оказался лидирующий ранее пилот «Ферарри» Шарль Леклер, на третьем — Валттери Боттас, представляющий «Мерседес».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил вторую свободную практику с двенадцатым результатом. Он досрочно завершил первую тренировочную сессию из-за проблем с болидом.
Гран-при России в Сочи проходит с 27 по 29 сентября.
Международная автомобильная федерация (FIA) запретила Квяту выступать на Гран-при России в Сочи в специально подготовленном шлеме, писал News.ru.