Ферстаппен выиграл последний этап сезона «Формулы-1»

Гран-при Абу-Даби: на заключительном, 17-м этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» выиграл нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
В субботу, 12 декабря, он победил в квалификации. На втором месте финн Валттери Боттас из «Мерседеса», на третьем — его партнёр по команде чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, который недавно перенёс COVID-19.
Российский гонщик Даниил Квят из «Альфа Таури» стартовал седьмым и занял 11-е место.
В личном зачёте «Формулы-1» сезона-2020 первое место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (347 очков). На втором месте расположился Боттас с 223 очками. Тройку лучших замкнул Ферстаппен (214). Российский гонщик Даниил Квят стал 14-м.
Как сообщал NEWS.ru, ранее глава команды «Хаас», принимающей участие в «Формуле-1», Гюнтер Штайнер отреагировал на сексуальный скандал с российским гонщиком Никитой Мазепиным.