Ферстаппен выиграл последний этап сезона «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/76017b4e-3d6c-11eb-aa80-fa163e074e61_660.jpg Макс Ферстаппен Фото: twitter.com/max33verstappen

Гран-при Абу-Даби: на заключительном, 17-м этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» выиграл нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

В субботу, 12 декабря, он победил в квалификации. На втором месте финн Валттери Боттас из «Мерседеса», на третьем — его партнёр по команде чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, который недавно перенёс COVID-19.

Российский гонщик Даниил Квят из «Альфа Таури» стартовал седьмым и занял 11-е место.

В личном зачёте «Формулы-1» сезона-2020 первое место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (347 очков). На втором месте расположился Боттас с 223 очками. Тройку лучших замкнул Ферстаппен (214). Российский гонщик Даниил Квят стал 14-м.

Как сообщал NEWS.ru, ранее глава команды «Хаас», принимающей участие в «Формуле-1», Гюнтер Штайнер отреагировал на сексуальный скандал с российским гонщиком Никитой Мазепиным.