Двукратный чемпион «Формулы-1», пилот Toyota Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе «Дакара», который проходит в Саудовской Аравии.
Автомобиль гонщика не получил значительных повреждений, кроме лобового стекла, которое полностью разбито и затрудняет Алонсо обзор. Сам пилот не пострадал.
После девяти этапов соревнований 38-летний спортсмен занимает десятое место в общем зачёте внедорожников. Ранее Фернандо Алонсо стал вторым на восьмом этапе «Дакара».
Экипаж Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем девятого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков, ранее писал NEWS.ru.
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