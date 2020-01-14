https://static.news.ru/photo/b0a14272-376c-11ea-a43d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Двукратный чемпион «Формулы-1», пилот Toyota Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе «Дакара», который проходит в Саудовской Аравии.

Автомобиль гонщика не получил значительных повреждений, кроме лобового стекла, которое полностью разбито и затрудняет Алонсо обзор. Сам пилот не пострадал.

После девяти этапов соревнований 38-летний спортсмен занимает десятое место в общем зачёте внедорожников. Ранее Фернандо Алонсо стал вторым на восьмом этапе «Дакара».

Экипаж Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем девятого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков, ранее писал NEWS.ru.