Испанский автогонщик Фернандо Алонсо рассказал о планах на будущее, не исключив варианта возвращения в «Формулу-1».
Я открыт для интересных предложений. Я вернусь в «Формулу-1» в том случае, если будет реальная возможность выиграть титул, — приводит
f1newsслова испанца.
37-летний Алонсо — двукратный чемпион мира в «Формуле-1». 16 июня он во второй раз в карьере выиграл престижную гонку на выносливость «24 часа Ле-Мана».
Четырёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Себастьян Феттель может завершить карьеру в 2019 году, писал News.ru.