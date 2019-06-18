https://static.news.ru/photo/894c8f9a-91b5-11e9-a1a7-fa163e074e61_1024.jpg Фернандо Алонсо Фото: LAURENT CARTALADE/MPS AGENCY/Global Look Press

Испанский автогонщик Фернандо Алонсо рассказал о планах на будущее, не исключив варианта возвращения в «Формулу-1».

Я открыт для интересных предложений. Я вернусь в «Формулу-1» в том случае, если будет реальная возможность выиграть титул, — приводит f1news слова испанца.

37-летний Алонсо — двукратный чемпион мира в «Формуле-1». 16 июня он во второй раз в карьере выиграл престижную гонку на выносливость «24 часа Ле-Мана».

Четырёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Себастьян Феттель может завершить карьеру в 2019 году, писал News.ru.