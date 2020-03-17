https://static.news.ru/photo/1d6e9b1a-685b-11ea-92fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: raf-rcrs.ru

Старт нового сезона Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) перенесён из-за распространения коронавируса.

Первые гонки должны были пройти в Сочи 9 и 10 мая. Информация по новым датам проведения соревнований появится позже, сообщает пресс-служба РСКГ.

Мы рассчитываем, что в ближайшее время обстановка нормализуется и открытие нового сезона СМП РСКГ состоится в последние выходные мая на автодроме «Игора Драйв», — сказал руководитель соревнований Олег Петриков.

Второй этап сезона РСКГ должен пройти 29–31 мая в Ленинградской области на автодроме «Игора Драйв».

Ранее NEWS.ru писал о том, что сезон «Формулы-1» должен был стартовать в прошедшие выходные в Мельбурне. Однако в связи со вспышкой инфекции коронавируса отменены или перенесены этапы Гран-при Австралии, Бахрейна, Китая и Вьетнама.