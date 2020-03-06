https://static.news.ru/photo/0bdac294-5fc2-11ea-866f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrea Diodato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Этап «Формулы Е», который должен был пройти в Риме 4 апреля, перенесли из-за вспышки коронавируса в Италии.

«Формула Е» будет сотрудничать с партнёрами и заинтересованными сторонами чемпионата, чтобы рассмотреть альтернативные варианты и перенести этап в Риме на более поздний срок после снятия ограничений, — сообщает пресс-служба соревнований.

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) сделала официальное заявление об отмене этапа Гран-при «Формулы-1» в Китае из-за вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля. Также FIA отложила проведение этапа Гран-при в классе машин «Формула Е» в Китае, писал NEWS.ru.