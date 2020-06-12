Этап «Формулы-1» в России могут перенести на октябрь

https://static.news.ru/photo/c3d35ce2-aca4-11ea-9ca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Руководство «Формулы-1» может перенести Гран-при России с сентября на октябрь.

Возможный перенос связан с изменениями в календаре. Из-за отменённых этапов в Азербайджане, Сингапуре и Японии руководство «королевских гонок» может поставить больше этапов в Европе. В таком случае будет перенесён на октябрь, сообщает BBC.

Гран-при в Сочи запланирован на 25-27 сентября.

Ранее «Формула-1» опубликовала расписание первых восьми гонок сезона-2020, начало которого было отсрочено из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.

Также сообщалось о том, что спринтерские гонки с реверсивной стартовой решётки могут пройти вместо квалификаций на этапах Гран-при «Формулы-1» в Австрии и Великобритании. В такой гонке команды будут стартовать в порядке, обратном своему положению в чемпионате. По итогам заезда будет сформирована стартовая решётка воскресной гонки.