https://static.news.ru/photo/d4e3a3f0-611f-11ea-b76d-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI, via imago-images.de/Global Look Press

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Бахрейне пройдёт без зрителей из-за распространения коронавируса.

После консультаций было принято решение провести Гран-при Бахрейна в этом году только для участников. Учитывая продолжающееся распространение коронавируса по всему миру, было бы неправильным проводить крупное спортивное мероприятие, на котором тысячи туристов могут контактировать друг с другом, — сообщает пресс-служба соревнований.

Этап в Бахрейне пройдёт с 20 по 22 марта. Он станет первым в истории этапом «Формулы-1», который будет проходить без зрителей.

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) сделала официальное заявление об отмене этапа Гран-при «Формулы-1» в Китае из-за вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля. Также FIA отложила проведение этапа Гран-при в классе машин «Формула Е» в Китае, писал NEWS.ru.