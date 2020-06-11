Ещё три этапа «Формулы-1» отменили из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/eb265b76-ac88-11ea-876a-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/www.imago-images.de/Global Look Press

Руководство «Формулы-1» объявило об отмене этапов Гран-при в Азербайджане, Сингапуре и Японии в 2020 году вследствие пандемии коронавируса.

Отмечается, что в «Формуле-1» продолжали усердно работать, чтобы сформировать полный календарь сезона и провести от 15 до 18 этапов в нынешнем году, однако «Королевские гонки» лишились ещё трёх стран.

В результате продолжающихся испытаний из-за пандемии коронавируса мы и наши промоутеры в Азербайджане, Сингапуре и Японии приняли решение отменить свои гонки в сезоне-2020, — говорится в заявлении «Формулы-1», опубликованном на официальном сайте организации.

BREAKING: There will be no F1 races in Azerbaijan, Singapore and Japan in 2020 #F1 pic.twitter.com/u1PlAsaG8e — Formula 1 (@F1) June 12, 2020

Решения были приняты из-за различных проблем, с которыми столкнулись промоутеры. При этом отмечается интерес со стороны новых площадок для проведения гонок в нынешнем сезоне.

Ранее «Формула-1» опубликовала расписание первых восьми гонок сезона-2020, начало которого было отсрочено из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.

Также сообщалось о том, что спринтерские гонки с реверсивной стартовой решётки могут пройти вместо квалификаций на этапах Гран-при «Формулы-1» в Австрии и Великобритании. В такой гонке команды будут стартовать в порядке, обратном своему положению в чемпионате. По итогам заезда будет сформирована стартовая решётка воскресной гонки.