Эксперт предположила будущее Квята в «Формуле-1» и «Альфа Таури»

https://static.news.ru/photo/c1e28378-16d4-11eb-be12-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/GLobal Look Press

Эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко прокомментировала Гран-при Португалии.

Победителем гонки стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который обошёл Михаэля Шумахера по личным рекордом. Победа в Португалии стала для британца 92-й. На втором месте финишировал его напарник Вальттери Боттас. Тройку лидеров замкнул представитель «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Мне очень понравилась трасса, это прекрасное место для «Формулы-1». Но мы видим один и тот же подиум, нечему удивляться. Однако мне очень понравилась скорость, напористость и манёвры Пьера Гасли («Альфа Таури»). Он прекрасно понимает, что хочет и может бороться за место в команде. Для меня это серьезный большой показатель, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.

Гасли по итогам гонки занял пятое место. По ее словам, было сразу понятно, для кого эта трасса оказалась в новинку.

Посмотрите на количество наказаний, было превышение в пределах трассы, в том числе пострадал и Даниил Квят, финишировав последним. Каждый круг, пройденный по трассе, это опыт, что тоже очень даже неплохо, — добавила она.

Однако Квят приближается к тому, что руководство «Альфа Таури» не станет продлевать с ним контракт из-за отсутствия результата.

По мнению эксперта, именно результат влияет на дальнейшую карьеру.

Я не работаю в команде, но единственное, что влияет на решение — результат, — убеждена она.

Ранее болид пилота команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Пьера Гасли загорелся во время второй свободной практики Гран-при Португалии, писал NEWS.ru.