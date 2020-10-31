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Эксперт «Формулы-1» отреагировала на четвёртое место Даниила Квята

17:15, 01 ноября 2020

Эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко прокомментировала результат Даниила Квята по итогам Гран-при Эмилии-Романьи. Российский пилот «Альфа Таури» занял четвёртое место.

Даня выдал замечательную, просто отличную гонку. Поздравляю его. Посмотрим, повлияет ли это как-то на дальнейшую судьбу, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.RU.

«Мерседес» стал досрочным обладателем Кубка конструкторов сезона-2020. Победу команде обеспечил Льюис Хэмилтон. Валттери Ботас финишировал следом.

Для «Мерседеса» эта победа в Кубке Конструкторов стала седьмой кряду, что является рекордом в «Формуле-1». Предыдущий рекорд принадлежал «Феррари», который одержал шесть побед подряд с 1999 по 2004 год.

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