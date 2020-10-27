«Горю нет предела»: пилот «Формулы-1» Петров отреагировал на убийство отца

https://static.news.ru/photo/d04aad60-1822-11eb-b579-fa163e074e61_660.jpg Виталий Петров Фото: vitalypetrov/instagram.com

Первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров на своей официальной странице в социальной сети высказался относительно убийства его отца — депутата Александра Петрова.

Парламентарий был застрелен 24 октября на участке своего загородного дома в коттеджном посёлке Великое в Выборгском районе Ленинградской области. Пуля настигла Петрова, когда он вышел из бани, чтобы окунуться в реку. Убийца мог находиться на другом берегу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В СК сообщают, что убийство было заказным.

Родственник убитого заявил, что смерть отца — это самое страшное, что происходило в его жизни и сейчас горю потерявшего родителя сына нет предела.

Сердце как-будто само хочет остановиться. Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всём белом свете. Мы с братом, с Мамой просто не можем поверить в происходящее. Он ушёл, но он Жив. Жив во мне, — написал Петров в Instagram.

Как передавал NEWS.ru, Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота в «Формуле-1» Виталия Петрова, выразила слова поддержки спортсмену в связи с утратой отца Александра Петрова.