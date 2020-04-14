Экс-глава FIA призвал отменить сезон-2020 «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/0660ce2e-7e41-11ea-86db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Бывший президент Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли призвал нынешнее руководство организации и правообладателей отменить чемпионат «Формулы-1» сезона-2020.

FIA и правообладателям было бы лучше действовать сейчас и воспользоваться возможностью реорганизовать и структурировать «Формулу-1», чтобы поставить её на гораздо более прочную финансовую основу для будущего, — приводит слова Мосли sport.de.

По его словам, из-за пандемии коронавируса нет никаких гарантий, что гонки начнутся в июле.

В чемпионате «Формулы-1», который должен был стартовать в марте, пока не проведено ни одной гонки.

Ранее спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун заявил, что руководство чемпионата рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний. Между тем организаторы десятого этапа чемпионата отложили Гран-при Франции на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.