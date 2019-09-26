Бывший глава чемпионата мира «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что не исключает переноса Гран-При России из Сочи в Санкт-Петербург.
Слышал о том, что этап гонки может сменить Сочи на Санкт-Петербург. Давайте подождём, посмотрим, что будет. Мне Петербург нравится, всё может быть, — передает слова Экклстоуна РИА Новости.
Экклстоун добавил, что Россия является формульной семьёй.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном изменении места проведения чемпионата. Пресс-секретарь заместителя председателя правительства Дмитрия Козака Илья Джус заявил, что компания «Росгонки» не обсуждала перенос российского этапа «Формулы-1» из Сочи в другой город, писал News.ru.