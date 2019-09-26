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Международная автомобильная федерация (FIA) отложила переход к единому поставщику тормозных систем в «Формуле-1», который был запланирован на 2021 год, на более поздний срок.

В FIA решили провести более подробную оценку характеристик автомобилей «Формулы-1», чтобы понять, как будут функционировать машины в соответствии с новым регламентом. В федерации предполагали, что появление одного поставщика тормозов поможет...