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Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова ралли-рейд «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков, который прошёл 16 июля в китайском Дуньхуане.

В зачёте грузовиков россиянин проехал всю дистанцию длиной 3500 км за 26 часов 1 минуту 40 секунд, финальный десятый участок победитель преодолел за 2 часа 36 минут 28 секунд. Второе место занял ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова, который отстал от лидера на 25 минут и 22 секунды (последний участок занял 2 часа 37 минут 2 секунды), третьим стал также российский коллектив во главе с Айратом Мардеевым с отставанием в 52 минуты 05 секунд, а время на десятом участке составило 2 часа 51 минуту 4 секунды.

«Шёлковый путь» стартовал 6 июля в Иркутске. Гонка проходила по территории России, Монголии и Китая. В 2019 году впервые в ралли-рейде был введён мотоциклетный зачёт.

Ранее сообщалось, что российская мотогонщица Анастасия Нифонтова сошла с дистанции, упав с мотоцикла во время 4-го этапа ралли «Шёлковый путь» на 253-м километре спецучастка в Монголии, писал News.ru.