https://static.news.ru/photo/992c5d5a-3791-11ea-8f06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florent Gooden/www.imago-images.de/Global Look Press

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова выиграл десятый этап ралли-рейда «Дакар-2020», который проходит в Саудовской Аравии.

Организаторы «Дакара» остановили этап после 345 км из-за непогоды, поэтому результаты засчитывались по отметке 223 км.

В итоге Шибалов преодолел дистанцию за 2 часа 12 минут 12 секунд. Второе место занял экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова (+1.08), а третье — ещё один представитель российской команды — экипаж Эдуарда Николаева (+1.30).

Экипаж Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем девятого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков, ранее писал NEWS.ru.