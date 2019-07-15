https://static.news.ru/photo/cb7a498e-a6dc-11e9-9ff4-fa163e074e61_1024.jpg Антон Шибалов Фото: kamazmaster.ru

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» Антона Шибалова победил на девятом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь».

В зачёте грузовиков россиянин проехал спецучасток длиной 290,30 км за 4 часа 3 минуты 15 секунд. Второе место занял ещё один экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова, третьим стал также российский коллектив во главе с Айратом Мардеевым.

Гонка проходит по территории России, Монголии и Китая.

Ранее сообщалось, что российская мотогонщица Анастасия Нифонтова сошла с дистанции, упав с мотоцикла во время 4-го этапа ралли «Шёлковый путь» на 253-м километре спецучастка в Монголии, писал News.ru.