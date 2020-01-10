Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем шестого этапа ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии, в категории грузовиков.
Вторым финишировал Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер»), третьим — белорус Сергей Вязович («МАЗ»).
Протяженность этапа Хаиль — Эр-Рияд составила 830 км, спецучасток: 478 км.
Ранее экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева столкнулся с техническими проблемами на 33-м км спецучастка в рамках шестого этапа и сошёл с ралли-марафона «Дакар-2020», писал NEWS.ru.
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