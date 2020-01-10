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Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева столкнулся с техническими проблемами на 33-м км спецучастка в рамках шестого этапа ралли-марафона «Дакар-2020».

Как сообщает Twitter команды, в машине окончательно вышел из строя двигатель. Экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах, так как времени отремонтировать машину на бивуаке после пятого этапа не было. Из...