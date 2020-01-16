https://static.news.ru/photo/df782c24-3905-11ea-8c18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kamazmaster.ru

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем ралли-рейда «Дакар-2020» в зачёте грузовиков.

В команду также входят штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.

Каргинов уже побеждал на «Дакаре» в 2014 году.

В этом году соревнования впервые прошли в Саудовской Аравии.

Ранее экипаж Антона Шибалова выиграл десятый этап ралли-рейда «Дакар-2020». Организаторы «Дакара» остановили этап после 345 км из-за непогоды, поэтому результаты засчитывались по отметке 223 км, писал NEWS.ru.