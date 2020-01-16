Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем ралли-рейда «Дакар-2020» в зачёте грузовиков.
В команду также входят штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.
Каргинов уже побеждал на «Дакаре» в 2014 году.
В этом году соревнования впервые прошли в Саудовской Аравии.
Ранее экипаж Антона Шибалова выиграл десятый этап ралли-рейда «Дакар-2020». Организаторы «Дакара» остановили этап после 345 км из-за непогоды, поэтому результаты засчитывались по отметке 223 км, писал NEWS.ru.
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