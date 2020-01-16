https://static.news.ru/photo/973fdea4-385e-11ea-a985-fa163e074e61_660.jpg Фото: kamazmaster.ru

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл 11-й этап ралли-марафона «Дакар-2020», который проходит в Саудовской Аравии.

Общая протяжённость спецучастка составила 379 км, Каргинов прошёл эту дистанцию за 4 часа 44 минуты 51 секунду. Второе место занял экипаж Дмитрия Сотникова (+1.27), третьей финишировала ещё одна российская команда «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова (+3.25).

Ранее экипаж Антона Шибалова выиграл десятый этап ралли-рейда «Дакар-2020». Организаторы «Дакара» остановили этап после 345 км из-за непогоды, поэтому результаты засчитывались по отметке 223 км, писал NEWS.ru.