Двукратный чемпион «Ф-1» перенёс операцию после ДТП на велосипеде

https://static.news.ru/photo/ae582c32-6d36-11eb-9315-96000091f725_660.jpg Фернандо Алонсо Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Двукратный чемпион «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо, связавший свою жизнь с миром высоких скоростей, не раз с честью выходил из сложных ситуаций на треке. Однако пострадал в «бытовой» аварии: он ехал на велосипеде, когда его сбил автомобиль.

Инцидент произошёл накануне в Швейцарии. Именитого пилота быстро госпитализировали, однако первичное обследование не позволило точно сказать, какие он получил повреждения. В пятницу, 12 февраля, издание Marca сообщило , что гонщик перенёс операцию. Позже информацию подтвердила пресс-служба команды «Альпин», за которую Алонсо должен стартовать в новом сезоне «Королевских гонок».

Медики диагностировали у него перелом верхней челюсти и провели успешную операцию по коррекции. Фернандо останется в больнице ещё на 48 часов. <...> После нескольких дней отдыха он сможет вернуться к тренировкам. Мы ожидаем, что он будет полностью готов к сезону, — говорится в сообщении.

Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/P2yXlpyCBj — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 12, 2021

Ранее NEWS.ru писал, что семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон подписал новый контракт с командой «Мерседес». Он продолжит выступать за немецкую «конюшню» в сезоне-2021.

Таким образом, 36-летний британец девятый сезон подряд будет выезжать на стартовую решётку за рулём болида «Мерседеса». Отмечается, что особое внимание в контракте уделяется совместному обязательству по созданию разнообразия и инклюзивности в автоспорте, что будет воплощено в виде совместного благотворительного фонда.