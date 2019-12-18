Для освещения ралли-марафона «Дакар-2020» будет задействовано три вертолета, пять автомобилей, 20 грузовиков, 15 видеокамер и 200 человек.
«Дакар» будут транслировать 70 телеканалов из 190 стран, а общий хронометраж репортажей за весь ралли-марафон составит 1200 часов, говорится в релизе.
Российские зрители смогут наблюдать обзорные программы по итогам каждого дня.
Ралли-марафон «Дакар» пройдёт с 5 по 17 января 2020 года.
Ранее российская команда «КАМАЗ-мастер» объявила состав пилотов четырёх экипажей, которые примут участие в ралли «Дакар», писал NEWS.ru.
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