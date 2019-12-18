https://static.news.ru/photo/78021658-2272-11ea-9ee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: KAMAZmasterTEAM/twitter.com

Для освещения ралли-марафона «Дакар-2020» будет задействовано три вертолета, пять автомобилей, 20 грузовиков, 15 видеокамер и 200 человек.

«Дакар» будут транслировать 70 телеканалов из 190 стран, а общий хронометраж репортажей за весь ралли-марафон составит 1200 часов, говорится в релизе.

Российские зрители смогут наблюдать обзорные программы по итогам каждого дня.

Ралли-марафон «Дакар» пройдёт с 5 по 17 января 2020 года.

Ранее российская команда «КАМАЗ-мастер» объявила состав пилотов четырёх экипажей, которые примут участие в ралли «Дакар», писал NEWS.ru.