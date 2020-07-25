Депутат Свищёв ответил на слова Родченкова о бойкоте СССР Олимпиады-1984

https://static.news.ru/photo/6fbf4ee0-cf63-11ea-92b6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Свищев Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв порекомендовал не относиться серьёзно к «откровениям» Григория Родченкова. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) выпустил книгу, где делится воспоминаниями об организации подмены допинг-проб в СССР.

Диагноз врачи Родченкову поставили давно, мы с ним все ознакомлены. Периодически, в зависимости от сезона, у него бывают обострения, бывают спокойные периоды. Видимо, книги он пишет как раз в тот момент, когда его бурная фантазия переживает всплеск, — сказал Свищёв в беседе РИА Новости.

По мнению Свищёва, Родченков, проживающий сейчас в США, пишет то, что «ему говорят писать его американские «соавторы».

Американцы всеми силами пытаются отвести внимание от своих проблем с допингом. Они уже взялись за советский спорт — видимо, уже исчерпали возможности российского спорта. Дошли уже до Советского Союза, думаю, в ближайшее время могут докатиться и до Российской империи, — предположил собеседник агентства.

Книга «Дело Родченкова» ещё не вышла в продажу. Премьера намечена на 30 июля. Отрывки из неё приводит Mail on Sunday. Согласно одному из них, Советский Союз бойкотировал Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе, потому что у страны была такая огромная проблема с допингом, что политики СССР боялись разоблачения на международном уровне.

Глава Московской антидопинговой лаборатории сбежал в США в 2015 году. Его показания легли в основу доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В документе утверждалось, что в России создана система государственной поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов были дисквалифицированы и лишены наград.

Родченков длительное время не появлялся на публике, а в 2018 году показал свой новый облик: у него изменились черты лица и причёска. Он признался, что был вынужден изменить свою внешность из-за боязни покушения.

Россия была отстранена от участия в международных турнирах в декабре 2019 года, а также на четыре года было запрещено их проведение. Родченков положительно оценил это решение исполкома WADA, писал NEWS.ru.