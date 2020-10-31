Даниил Квят занял четвёртое место в Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы 1»

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Российский пилот Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», занял четвёртое место в гонке Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы 1», которая состоялась 1 ноября на автодроме в Имоле.

Первым к финишу пришёл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его партнёру по команде финскому гонщику Валттери Боттасу, пишет ТАСС.

Третью ступень подиума занял австралиец Даниэль Риккьярдо из «Рено».

Напарник российского гонщика по команде француз Пьер Гасли был вынужден сойти с дистанции из-за технических проблем. Также из-за неполадок из гонки выбыл пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, занимавший третью строчку в турнирной таблице чемпионата.

Как сообщал NEWS.ru, по итогам заезда команда «Мерседес» досрочно взяла первое место в гонках класса «Формула 1».