https://static.news.ru/photo/3ad74e70-e1c6-11e9-98f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: UfaFc/twitter.com

Российский пилот гоночной команды «Торо Россо» («Формула-1») Даниил Квят получил именную футболку от клуба Российской премьер-лиги «Уфа».

На одежде нанесены фамилия спортсмена и символический первый номер («единичка» принадлежит голкиперу Алексею Чернову). Столица Башкирии является родным городом Даниила.

ФК «Уфа» желает удачи Даниилу Квяту в Гран-при России! <...> Квят отметил, что ему очень приятно такое внимание со стороны его родного города и он знает о последних успехах клуба, — говорится в сообщении на официальной странице «Уфы» в Twitter .

ФК «Уфа» желает удачи Даниилу Квяту в Гран-при России!



Российскому пилоту итальянской команды «Торо Россо» Даниилу Квяту вручили именную футболку ФК «Уфа».



Квят отметил, что ему очень приятно такое внимание со стороны его родного города и он знает о последних успехах клуба pic.twitter.com/18yJfRUn0j — ФК УФА (@UfaFc) September 28, 2019

28 и 29 сентября текущего года Даниилу Квяту предстоит борьба на Гран-при РФ в Сочи. По его словам, финиш в очковой зоне будет отличным результатом.

Ранее News.ru сообщал, что Международная автомобильная федерация запретила россиянину выступать в Сочи в специально подготовленном шлеме.

Квят придумал к домашнему этапу особый дизайн, изменив цветовую гамму головного убора. Согласно регламенту, раскраска должна оставаться постоянной на протяжении всего сезона. Отойти от правил можно лишь на однажды по ходу чемпионата. По мнению FIA, Квят уже использовал право в Монце.