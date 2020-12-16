Цунода придёт на замену Квяту в «Альфа Таури» в следующем сезоне

https://static.news.ru/photo/7f56f612-3f9a-11eb-9660-fa163e074e61_660.jpg Юки Цунода Фото: Dppi/Florent Gooden/Global Look Press

Японец Юки Цунода заменит российского пилота Даниила Квята в команде «Формулы-1» «Альфа Таури» в следующем сезоне, следует из сообщения пресс-службы организации.

Известно, что Цунода является участником молодёжной программы «Ред Булл». По итогам минувшего сезона японец занял третье место в чемпионате «Формулы-2».

Что касается Квята — российский гонщик начал карьеру в «Формуле-1» в 2014 году в «Торо Россо» (ныне — «Альфа Таури»). Уже в следующем году пилот перешёл в «Ред Булл». Квят провёл полный чемпионат-2015 и часть сезона-2016, когда после Гран-при России был переведён обратно в «Торо Россо».

По итогам сезона-2020 Квят набрал 32 очка и стал 14-м в зачёте пилотов. По словам пилота, он постарается вернуться в «Формулу-1» в 2022 году.

Ранее NEWS.ru писал, что на заключительном, 17-м этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» выиграл нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

В субботу, 12 декабря, он победил в квалификации. На втором месте финн Валттери Боттас из «Мерседеса», на третьем — его партнёр по команде чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, который недавно перенёс COVID-19.